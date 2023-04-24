Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко прокомментировал очередной инцидент в бухте Севастополя.

"Начиная с 29 октября 2022 в бухте Севастополя время от времени происходят разного рода инциденты, лишь подтверждающие факт, что освобождение полуострова Крым с каждым днём всё ближе. И оккупанты этому никак не помешают. Этим утром 2 надводных БЭК пытались прорваться в бухту Севастополя. После 29.10.22 оккупанты сделали определённые выводы и раскинули боновые заграждения, создав препятствия для БЭКов. Очевидно, что ряд недавних инцидентов являются помимо выполнения сопутствующей задачи, больше разведкой", — пишет эксперт.

По его словам, в целом это вполне нормальное явление, когда проводится прощупывание обороны противника и определение его уязвимых зон посредством разведки боем. Но этот инцидент продемонстрировал очень важную деталь относительно уровня безопасности у российских оккупационных войск в Севастополе.

"Россияне не смогли за прошедшие полгода с момента последнего инцидента обеспечить достаточную безопасность стратегическому объекту - бухте, посредством обнаружения и уничтожения потенциально опасных объектов на безопасном расстоянии... 50 км? 20 км? 10 км? Нет!

Нет, российские оккупанты по-прежнему могут противодействовать таким инцидентам в непосредственной близости от зоны риска и не дальше, что лишь свидетельствует об их ограниченных возможностях обеспечения безопасности. А в перспективе они и этого не смогут обеспечить", — добавил Александр Коваленко.

Напомним, под угрозой наступления еще два больших украинских города.

Также сообщалось, что оккупанты атаковали авиабомбами сразу четыре области.

Кроме того Politeka.net писала, что раздача повесток в Украине вышла на новый уровень.