Целью предстоящего контрнаступления ВСУ должна быть изоляция Крыма, которая понимается даже в Кремле.

Россияне готовят оборонные укрепления на территории оккупированного полуострова Крым. Таким образом они серьезно воспринимают контрнаступление ВСУ и готовятся к боям внутри полуострова.

Экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки россии Сергей Жирнов в эфире "24 Канала" указал на странную ошибку россиян, которую они допустили в обороне полуострова.

По его словам, сейчас у российского командования и самого путина появилось понимание того, что ВСУ будут пытаться освободить Крым от российской армии.

Сергей Жирнов отметил, что укрепления и окопы, которые россияне вырыли на пляжах Крымского полуострова, вообще странная вещь, если вспомнить о том, что у Украины нет флота. Потому не существует такого варианта, когда бойцы ВСУ начнут свое контрнаступление с моря.

"Россияне допустили ошибку в обороне Крыма. Обратите внимание, как они обставили Крымские пляжи окопами. Это с военной точки зрения вообще непонятная вещь, потому что у Украины, к сожалению, нет военно-морского флота. Потому никакого десанта, никакой Нормандии 44-го года, ВСУ не могут устроить путину. Но они почему-то вырыли окопы по всем пляжам, что означает, что россияне вас и с моря ждут. А это крайне глупо", - пояснил Сергей Жирнов.

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