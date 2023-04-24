Перед ВСУ предстал новый вызов на фронте из-за того, что россияне там применяют.

Россияне страшатся контрнаступления ВСУ и пытаются придумать, как его сорвать или же отстрочить. Все чаще пропагандисты и подкупленные журналисты пишут якобы контрнаступление ВСУ не будет успешным. Кремль также подключил политиков, которые продвигают тему "мирных переговоров". Ко всему прочему, россияне создают ВСУ проблемы на фронте.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире "24 Канала" рассказал об этом более подробно.

По его словам, в последнее время россияне усилили атаки с воздуха по позициям украинских защитников и это стало настоящим вызовом для ВСУ. Таким образом они хотят сорвать контрнаступление защитников и напугать их идти в атаки на фронте.

"По всей линии фронта применяется авиация рф. Для ВСУ это вызов, в том смысле, что придется выбирать нашим воздушным силам: прикрывать объекты на фронте или рядом с фронтом. Для этого нужны дополнительные силы и ППО. То есть это невероятно серьезная работа и вызов", - объяснил Александр Мусиенко.

Он добавил, что также перед ВСУ предстал новый вызов - это управляемые авиабомбы, которые стали применять россияне.

"Россия пользуется тем, что могут запускать эти бомбы на высоте 10 км. Они могут находится за пределами поражения противовоздушных установок. Часто эти бомбы прилетают не туда, а в районы гражданской инфраструктуры. Они пытаются использовать все, что есть, чтобы кошмарить и отстрочить контрнаступление", - добавил Александр Мусиенко.

Напомним, россияне ударили десятками ракет и авиацией – количество жертв возросло.

Также Politeka сообщала, в Бахмуте заметили нечто очень странное.

Как Politeka писала, в Польше начали раздавать повестки – что происходит.