Трагедия произошла во Львовской области, пишет Politeka.net со ссылкой на полицию Львовской области.
Днем 23 апреля на автодороге "Сходница-Песочная" в Дрогобычском районе.
Как предварительно установили правоохранители, 27-летний житель города Трускавец не справился с управлением мотоциклом «Хонда», съехал в придорожный канал, где столкнулся с бетонным стоком для отвода воды.
С травмами молодого человека госпитализировали, но усилия медиков оказались тщетными – он скончался.
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Следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.
Правоохранители отметили, что с потеплением на автодороги выезжает все больше мотоциклистов, соответственно – растет количество ДТП с их участием.
«Главной причиной ДТП является нарушение участниками дорожного движения, в том числе и мотоциклистами, требований Правил дорожного движения», - подчеркнули в полиции.
Комментируя новую трагедию на дороге, пользователи соцсетей призывают других никого не осуждать: «Мотоциклист это приговор? Не осуждайте, это чей-то ребенок! Приношу соболезнования родителям».
Напомним, в Киеве представители военкоматов раздавали повестки на собрании дрифтеров.
«На этот раз мы пригласили на мероприятие военкомов. Которые, в свою очередь, «приглашали» форсажников», - рассказал заместитель председателя патрульной полиции Украины.
В свою очередь, украинцы жалуются патрульным на подобные сборы «форсажников» и мотоциклистов и в других местах.
Также сообщалось, что сейчас происходит в Авдеевке, которую пытаются окружить россияне.
Кроме того, Politeka.net писала о новых взрывах в тылу оккупантов - окопы в Крыму им не помогут.