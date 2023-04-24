Трагедия произошла во Львовской области, пишет Politeka.net со ссылкой на полицию Львовской области.

Днем 23 апреля на автодороге "Сходница-Песочная" в Дрогобычском районе.

Как предварительно установили правоохранители, 27-летний житель города Трускавец не справился с управлением мотоциклом «Хонда», съехал в придорожный канал, где столкнулся с бетонным стоком для отвода воды.

С травмами молодого человека госпитализировали, но усилия медиков оказались тщетными – он скончался.

Следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители отметили, что с потеплением на автодороги выезжает все больше мотоциклистов, соответственно – растет количество ДТП с их участием.

«Главной причиной ДТП является нарушение участниками дорожного движения, в том числе и мотоциклистами, требований Правил дорожного движения», - подчеркнули в полиции.

Комментируя новую трагедию на дороге, пользователи соцсетей призывают других никого не осуждать: «Мотоциклист это приговор? Не осуждайте, это чей-то ребенок! Приношу соболезнования родителям».

Напомним, в Киеве представители военкоматов раздавали повестки на собрании дрифтеров.

«На этот раз мы пригласили на мероприятие военкомов. Которые, в свою очередь, «приглашали» форсажников», - рассказал заместитель председателя патрульной полиции Украины.

В свою очередь, украинцы жалуются патрульным на подобные сборы «форсажников» и мотоциклистов и в других местах.

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