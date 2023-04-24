Недавно аналитики Института изучения войны отчитывались о наличии достаточных доказательств высадки украинских сил на левом берегу Днепра в Херсонской области.

По словам военного корреспондента Андрея Цаплиенко, аналитики могут ссылаться на видео, публикуемые в сети в том числе украинскими защитниками.

"Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть заявления Института изучения войны. Насколько я знаю, это организация, которая прорабатывает открытые источники. Они, в частности, берут видео, сопоставляют и делают анализ и выводы".

Хотелось, чтобы это было правдой просто психологически для украинцев, желающих вернуть свою землю. Кроме того, наши бойцы по уровню подготовки способны проводить такие операции.

У военных, находящихся сейчас на острии, срабатывает желание заявить о своем продвижении с помощью видео. Потому что есть эмоциональная составляющая – мы возвращаем свои земли, потому хочется поделиться этой радостью. Такие видео появлялись при освобождении Киевщины, например.

Но возможны какие-то ошибки в оценках Института ведения войны – нет стопроцентной гарантии, что это так. Возможно даже если наши военные там были, то они могли вернуться уже и там не находятся. Поэтому нужно осторожно к этому относиться. И подтверждать или опровергать – это уже работа военных», – говорит Андрей Цаплиенко.

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