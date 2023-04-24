Недавно аналитики Института изучения войны отчитывались о наличии достаточных доказательств высадки украинских сил на левом берегу Днепра в Херсонской области.

По словам военного корреспондента Андрея Цаплиенко, аналитики могут ссылаться на видео, публикуемые в сети в том числе украинскими защитниками.

"Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть заявления Института изучения войны. Насколько я знаю, это организация, которая прорабатывает открытые источники. Они, в частности, берут видео, сопоставляют и делают анализ и выводы".

Хотелось, чтобы это было правдой просто психологически для украинцев, желающих вернуть свою землю. Кроме того, наши бойцы по уровню подготовки способны проводить такие операции.

ВСУ, поле боя, фронт, передовая

Популярные статьи сейчас

Даниэль Салем рассказал об очень важном человеке в жизни: "Друг за друга готовы жизнь отдать"

ВСУ получила мощное оружие: эксперт рассказал, что при наступлении может сыграть ключевую роль

Американский генерал раскритиковал подготовку Украины и Запада к войне с рф: "Недостаточно было сделано за 8 лет"

Пенсии по инвалидности: кто в Украине должен получать не менее 5 тысяч гривен

"Теперь она не сможет иметь детей": казах спас маленькую украинку, над которой издевались русские
Показать еще

У военных, находящихся сейчас на острии, срабатывает желание заявить о своем продвижении с помощью видео. Потому что есть эмоциональная составляющая – мы возвращаем свои земли, потому хочется поделиться этой радостью. Такие видео появлялись при освобождении Киевщины, например.

Но возможны какие-то ошибки в оценках Института ведения войны – нет стопроцентной гарантии, что это так. Возможно даже если наши военные там были, то они могли вернуться уже и там не находятся. Поэтому нужно осторожно к этому относиться. И подтверждать или опровергать – это уже работа военных», – говорит Андрей Цаплиенко.

Напомним, одним наступлением ВСУ не ограничится - как будут освобождать территории Украины.

Также сообщалось, что авиабомба взорвалась посреди российского города.

Кроме того, Politeka.net писала, что россияне пошли в наступление еще в двух направлениях.