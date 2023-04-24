Об изменениях в поле боя рассказывают в своих телеграмм-каналах сами военнослужащие, пишет Politeka.net.
Так, боец под ником «Бахмутский демон» сообщил, что некоторые контрнаступательные действия ВСУ были удачными, «не только по улицам Бахмута».
Также военнослужащий посоветовал побратимам не публиковать видео, в том числе с балконов, потому что оккупанты все отслеживают и туда может прилететь авиабомба ФАБ.
В свою очередь, защитник «Бахмутский» в своем телеграмм-канале сообщил, что ВСУ остаются на местах.
«На местах все! Есть маленькие удачи на одной позиции! На Аллее Роз продолжаются бои, трасса – ребята стоят, побратимы вчера говорили что отогнали мясо от трассы! На Корсунского – за ночь взяли +5 пленных, школа, детский сад, многоэтажки – наши!», – пишет «Бахмутский».
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На флангах, продолжает воин, "очень все хорошо", а побратимы сегодня ночью заняли позиции россиян.
«Приказы покидать город не было, пишут мне "когда контрнаступление" увидите все!! Это будет неожиданно!», – отметил боец.
Также в сети появились новые кадры горящей российской техники на бахмутском направлении.
Напомним, что сейчас происходит в Авдеевке, которую пытаются оцепить россияне.
Кроме того, Politeka.net писала, какие два города под угрозой наступления россиян.
Также Politeka.net сообщала, что одним наступлением ВСУ не ограничится - как будут освобождать территории Украины.