Украинские защитники добились некоторых успехов в битве за город-крепость Бахмут.

Об изменениях в поле боя рассказывают в своих телеграмм-каналах сами военнослужащие, пишет Politeka.net.

Так, боец ​​под ником «Бахмутский демон» сообщил, что некоторые контрнаступательные действия ВСУ были удачными, «не только по улицам Бахмута».

Также военнослужащий посоветовал побратимам не публиковать видео, в том числе с балконов, потому что оккупанты все отслеживают и туда может прилететь авиабомба ФАБ.

В свою очередь, защитник «Бахмутский» в своем телеграмм-канале сообщил, что ВСУ остаются на местах.

«На местах все! Есть маленькие удачи на одной позиции! На Аллее Роз продолжаются бои, трасса – ребята стоят, побратимы вчера говорили что отогнали мясо от трассы! На Корсунского – за ночь взяли +5 пленных, школа, детский сад, многоэтажки – наши!», – пишет «Бахмутский».

На флангах, продолжает воин, "очень все хорошо", а побратимы сегодня ночью заняли позиции россиян.

«Приказы покидать город не было, пишут мне "когда контрнаступление" увидите все!! Это будет неожиданно!», – отметил боец.

Также в сети появились новые кадры горящей российской техники на бахмутском направлении.

Напомним, что сейчас происходит в Авдеевке, которую пытаются оцепить россияне.

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