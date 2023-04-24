Мощный взрыв с последующим горением в оккупированном с 2014 года шахтерском городке произошел якобы в результате атаки безпилотника, пишет Politeka.net.
Отметим, что расстояние до линии фронта составляет более 100 км.
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Между тем, в Сети появились кадры, на которых зафиксированы последствия «баовны» в оккупированном Севастополе.
Так, в некоторых домах выбиты стекла, повреждено освещение рекламы.
Ранее оккупационные власти заявили о якобы атаке беспилотников.
В свою очередь руководитель украинской разведки Кирилл Буданов сообщил, что украинские защитники готовят контрнаступление, в результате которого "достаточные объемы территории будут возвращены силовым путем".
По словам начальника Главного управления разведки минобороны, завершить войну можно только после того, как все наши земли в пределах 1991 года станут подконтрольными Киеву.
"Нравится это или не нравится, но мы подходим к знаковой битве для новейшей истории Украины. Это факт, все это понимают. Когда она начнется, это тайна. Но все понимают, что мы к этому приближаемся", – заявил Буданов.
Также он подчеркнул, что российские элиты рассматривают варианты мятежа против Путина уже год.
Глава ГУР отметил, что "дворцовый переворот" в России возможен, но "тихий". А кандидатов на место путина уже обсуждают.
"К примеру, появится сообщение: "Траур, умер во сне от сердечного приступа". И все – король умер, да здравствует король!", – предположил Буданов.
Добавим также, что в свою очередь руководитель прессцентра ОК "Юг" Гуменюк посоветовала россиянам, привыкшим жить и отдыхать в аннексированном Крыму, привыкать к воздушной тревоге и готовиться к "сезону бавовны".
Активное рытье военными РФ окопов во временно захваченном Крыму, по мнению Гуменюк, говорит не только о том, что они готовятся к контрнаступлению ВСУ.
Создание в прибрежных зонах линий обороны может означать и то, что оккупанты вместе с гауляйтерами хотят напоследок отмыть деньги.
Напомним, под угрозой наступления еще два больших украинских города.
Также сообщалось, что оккупанты атаковали авиабомбами сразу четыре области.
Кроме того Politeka.net писала, что раздача повесток в Украине вышла на новый уровень.