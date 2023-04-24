В оккупированных Ровеньках в Луганской области произошел очень сильный пожар, и не только там.

Мощный взрыв с последующим горением в оккупированном с 2014 года шахтерском городке произошел якобы в результате атаки безпилотника, пишет Politeka.net.

Отметим, что расстояние до линии фронта составляет более 100 км.

Между тем, в Сети появились кадры, на которых зафиксированы последствия «баовны» в оккупированном Севастополе.

Так, в некоторых домах выбиты стекла, повреждено освещение рекламы.

Ранее оккупационные власти заявили о якобы атаке беспилотников.

В свою очередь руководитель украинской разведки Кирилл Буданов сообщил, что украинские защитники готовят контрнаступление, в результате которого "достаточные объемы территории будут возвращены силовым путем".

По словам начальника Главного управления разведки минобороны, завершить войну можно только после того, как все наши земли в пределах 1991 года станут подконтрольными Киеву.

"Нравится это или не нравится, но мы подходим к знаковой битве для новейшей истории Украины. Это факт, все это понимают. Когда она начнется, это тайна. Но все понимают, что мы к этому приближаемся", – заявил Буданов.

Также он подчеркнул, что российские элиты рассматривают варианты мятежа против Путина уже год.

Глава ГУР отметил, что "дворцовый переворот" в России возможен, но "тихий". А кандидатов на место путина уже обсуждают.

"К примеру, появится сообщение: "Траур, умер во сне от сердечного приступа". И все – король умер, да здравствует король!", – предположил Буданов.

Добавим также, что в свою очередь руководитель прессцентра ОК "Юг" Гуменюк посоветовала россиянам, привыкшим жить и отдыхать в аннексированном Крыму, привыкать к воздушной тревоге и готовиться к "сезону бавовны".

Активное рытье военными РФ окопов во временно захваченном Крыму, по мнению Гуменюк, говорит не только о том, что они готовятся к контрнаступлению ВСУ.

Создание в прибрежных зонах линий обороны может означать и то, что оккупанты вместе с гауляйтерами хотят напоследок отмыть деньги.

Напомним, под угрозой наступления еще два больших украинских города.

Также сообщалось, что оккупанты атаковали авиабомбами сразу четыре области.

Кроме того Politeka.net писала, что раздача повесток в Украине вышла на новый уровень.