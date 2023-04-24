Люди показывают руины, которые когда-то были квартирами и жилыми домами, рассказывают о соседях, которые погибли под обстрелами россиян, пишет Politeka.net.
«Соседей убило… Убили Колю соседа, убили женщину», - говорит один из жителей Авдеевки о последствиях страшного обстрела со стороны оккупантов.
Даниэль Салем рассказал об очень важном человеке в жизни: "Друг за друга готовы жизнь отдать"
ВСУ получили хитрое оружие, первые подробности: "Это выглядит абсолютно футуристично..."
Скандал в больнице, где дедушка стоял на коленях, получил продолжение: что говорят врачи
У путина подготовлен важный указ, на что могут решиться в рф: "Если контрнаступление ВСУ будет успешным..."
Концерт Павлика отменен, жена обратилась к украинцам: "Мне больно об этом говорить..."
В одном из соседних домов мужчины жила семья с ребенком. В результате атаки мальчик стал сиротой.
Оставшиеся в Авдеевке жители пытаются подкармливать животных, которые остались без хозяев.
«Девять собак, три кошки…», - рассказывает на видео одна из жительниц Авдеевки, которой украинские защитники привезли корм для животных.
От звуков взрывов животные уже не прячутся – привыкли. Некоторых из них волонтеры, спасая от обстрелов, забирали в более безопасное место, но они все равно возвращаются.
В Сети также появились кадры улиц Авдеевки между многоэтажками. На видео среди ярко-зеленой весенней листвы – окна выгоревших, пустых квартир.
«От начинается», - комментирует звуки взрывов автор видео.
Напомним, российские оккупанты продолжают пытаться окружить Авдеевку Донецкой области, но город остается под контролем ВСУ.
Из-за усиления боевых действий Авдеевку отнесли в "красную зону". Доступ в город закрыт для гражданских, волонтеров и журналистов.
На днях из Авдеевки удалось спасти 16-летнего подростка и пятилетнего Костю.
От обстрелов малыш прятался в шкафу.
Также сообщалось, какие два города под угрозой наступления россиян.
Кроме того, Politeka.net писала, что одним наступлением ВСУ не ограничится – как будут освобождать территории Украины.