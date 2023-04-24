В Авдеевке Донецкой области, в которой не утихают обстрелы, до сих пор остаются более тысячи человек.

Люди показывают руины, которые когда-то были квартирами и жилыми домами, рассказывают о соседях, которые погибли под обстрелами россиян, пишет Politeka.net.

«Соседей убило… Убили Колю соседа, убили женщину», - говорит один из жителей Авдеевки о последствиях страшного обстрела со стороны оккупантов.

В одном из соседних домов мужчины жила семья с ребенком. В результате атаки мальчик стал сиротой.

Оставшиеся в Авдеевке жители пытаются подкармливать животных, которые остались без хозяев.

«Девять собак, три кошки…», - рассказывает на видео одна из жительниц Авдеевки, которой украинские защитники привезли корм для животных.

От звуков взрывов животные уже не прячутся – привыкли. Некоторых из них волонтеры, спасая от обстрелов, забирали в более безопасное место, но они все равно возвращаются.

В Сети также появились кадры улиц Авдеевки между многоэтажками. На видео среди ярко-зеленой весенней листвы – окна выгоревших, пустых квартир.

«От начинается», - комментирует звуки взрывов автор видео.

Напомним, российские оккупанты продолжают пытаться окружить Авдеевку Донецкой области, но город остается под контролем ВСУ.

Из-за усиления боевых действий Авдеевку отнесли в "красную зону". Доступ в город закрыт для гражданских, волонтеров и журналистов.

На днях из Авдеевки удалось спасти 16-летнего подростка и пятилетнего Костю.

От обстрелов малыш прятался в шкафу.

Также сообщалось, какие два города под угрозой наступления россиян.

Кроме того, Politeka.net писала, что одним наступлением ВСУ не ограничится – как будут освобождать территории Украины.