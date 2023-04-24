Россия продолжает превращать жизнь и дома мирных украинцев в пепел.

Так, за прошедшие сутки противник нанес 1 ракетный и 46 авиационных ударов, совершил около 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских защитников и населенным пунктам, пишет Politeka.net со ссылкой на Генштаб ВСУ .

Кроме того, оккупанты используют авиацию, применяя крылатые авиационные бомбы в Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

В результате этих атак есть погибшие и раненные среди гражданского населения, разрушены и повреждены частные жилые дома и гражданская инфраструктура.

Также сообщается, что основные усилия противника сосредоточены на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - отражены около 60 атак противника.

Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и Марьинку.

Оккупанты продолжают грабить мирное население Украины, присваивая зерновой урожай. Так, в Бердянске Запорожской области, так называемая российская оккупационная власть пытается вывезти похищенное зерно, загружая его на вражеские грузовые суда.

Также в Генштабе сообщают, что у россиянкатастрофически не хватает медицинского персонала на поле боя.

«В целях пополнения некомплекта военных врачей, местных работников медицинских учреждений Бердянска, получивших паспорта граждан российской федерации, стали принуждать к постановке на военный учет врага. В случае отказа – угрожают им потерей рабочих мест», – рассказали в Генштабе.

Добавим, что в оккупированном Крыму прогремели новые взрывы. По словам оккупационных властей полуострова, ночью произошла атака надводных беспилотников.

По их словам, один беспилотник удалось уничтожить, другой взорвался сам.

Напомним, одним наступлением ВСУ не ограничится - как будут освобождать территории Украины.

Также сообщалось, что авиабомба взорвалась посреди российского города.

Кроме того, Politeka.net писала, что россияне пошли в наступление еще в двух направлениях.