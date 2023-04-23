Днем 23 апреля российские войска обстреляли деревню Кизомис Белозерской общины Херсонской области, в результате чего были ранены люди.

Атаку прокомментировала руководительница объединенного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Враг обеспокоен громкими заявлениями о продвижении украинских войск и пытался таким образом отомстить и продемонстрировать свое присутствие и силу. И все это происходит на месяцах мирных жителей.

Мы уже не раз отмечали, что нужно быть очень осмотрительными во время войны с громкими заявлениями и доверять только достоверным источникам. Опираться только на информацию, которую предоставляет военные и Генштаб.

Враг продолжает варить по мирным кварталам - более 25 домов обстреляно, попало в школу. И атака была как из воздуха, так и с применением артиллерии. Оккупанты снова использовали авиационные бомбы из тактической авиации", - отметила Наталья Гуменюк.

Напомним, аналитики ISW в последнем отчете заявили, что украинские военные, вероятно, заняли позиции на левом берегу Днепра Херсонской области.

Наталья Гуменюк не подтвердила и не опровергла информацию Института изучения войны о высадке Вооруженных сил на левом берегу Херсона. Она попросила набраться терпения и соблюдать информационную тишину до тех пор, пока это не будет достаточно безопасно для наших военных.

Напомним, ВСУ "кошмарят" армию рф и занимают плацдарм, где защитники идут на прорыв.

Как Politeka сообщала, в Германии "раскусили" все угрозы рф, красных линий больше нет.

Также Politeka писала, об угрозе наступления из Беларуси, о чем говорят военные.