Практически по всем компонентам рф в разы превышает ВСУ, однако в одном компоненте все же преимущество на стороне украинской армии – наличие современного оружия. Такое мнение в интервью высказал украинский политолог Владимир Фесенко.

По словам эксперта, хотя на данный момент современного оружия не так много, однако при наступлении это может сыграть ключевую роль, ведь путинская армия до сих пор применяет по сути оружие 20-го века.

«Пока, на данный момент недостаточно объемов имеющегося оружия для системного полномасштабного наступления если не по всей линии фронта, то хотя бы для стратегических ударов, которые бы полностью сломали оборону россии.

Россияне укрепили оборону на юге и укрепляют сейчас оборону в Крыму. Так или иначе – все понимают, что контрнаступление будет, россияне тоже к этому готовятся» - делится эксперт, добавляя, что военный потенциал примерно сравнялся, хотя ранее другие эксперты слабо оценивали армию.

Фесенко также подметил, что на данный момент у Украины появилось некоторое преимущество в вооружении, ведь поставки продолжаются.

Напомним, ВСУ "кошмарят" армию рф и занимают плацдарм, где защитники идут на прорыв.

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