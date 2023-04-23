Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал, что в районе Марьинки замечены российские подразделения "Шторм".

"Данные гомункулусы это эксперимент РОВ, ставший вынужденным на фоне дефицита техники и офицерского состава для полного штатного комплектования подразделений. По сути, "Шторм" это нечто среднее между недоделанной БТГр и странной ротой на дешёвых стероидах. Некоторое время назад я описывал урезанную комплектацию данных "Штормов", но, по состоянию на сейчас, даже она несколько видоизменилась не в лучшую сторону. Причина всё та же - дефицит", — пишет эксперт.

По его словам, эти подразделения появились осенью 2022 и показали себя за прошедшие полгода весьма посредственно, поскольку имели ограниченный функционал.

"По всей видимости, было принято решение этот ограниченный функционал бросить на украинскую Хиросиму - Марьинку. Авось там себя хоть как-то проявит. Такой себе, ответ на постоянный скулёж пушилина, клянчащего с начала 2023 помощь под Марьинкой в виде "отборной" десантуры. Собственно, хрен редьки не слаще, но в этой динамике есть показательный момент. В марьинскую мясорубку командование РОВ не спешит кидать десантуру, концентрируя её на Бахмутском направлении, а бравые мотострелки из состава 150-й МСД наблюдают со стороны, как шинкуют мясо 1АК и 2АК", — добавил Александр Коваленко.

Эксперт подчеркнул, что такие рефлексии ярко демонстрируют, что даже такая выезженная земля, как Марьинка, недоступна оккупантам, как бы они за неё не грызлись.

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