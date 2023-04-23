Нападение россии на Украину есть результат провала политики сдерживания, Запад не был объединенным, а Украина не была готова
Об этом заявил экскомандующий армией США в Европе, генерал Бен Ходжес.
"Вариант тотальной войны США против России возможен, если окажется, что мы к нему не готовы. Это же "теория тиранов" и их взгляд на жизнь – демонстрировать адресату свои угрозы и свою способность наносить столько боя ему, чтобы он увидел, что вмешиваться не стоит.
То, что сейчас происходит в Украине – результат провала политики сдерживания, Запад не был объединенным, а Украина не была готова. Будем честны, я думаю, что многие украинцы знают, что Украина не делала достаточно усилий в течение этих 8 лет после первого вторжения в 2014 году для того, чтобы быть сильной и готовой. Теперь мы имеем дело с результатами.
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Теперь Альянс хочет убедиться, что не существует смятения или ошибочных оценок со стороны россии, что НАТО не готово. Такое сдерживание врага дорого, но даже и близко не так дорого как провал в виде войны", - говорит Бен Ходжес.
Напомним, ВСУ "кошмарят" армию рф и занимают плацдарм, где защитники идут на прорыв.
Как Politeka сообщала, в Германии "раскусили" все угрозы рф, красных линий больше нет.
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