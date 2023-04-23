Сейчас ведутся активные боевые действия на нескольких направлениях фронта. Самым горячим все еще остается - Бахмутское. Тем не менее не утихают бои на Марьинском направлении.

В эфире телемарафона руководитель объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский рассказал о новом штрумовом подразделении рф, которое ВСУ заметили на Марьинском направлении.

В частности, вместо десантников минобороны рф направили на атаку так называемые "штурмовые подразделения Зет". Они взяли пример из ЧВК "Вагнер" и тоже начали набирать людей, которые имеют криминальное прошлое. Командование тренирует их около двух недель.

ВСУ удалось раздобыть документы, во время взятия в плен одного из солдат этой бригады. Так, выяснилось, что общее колличество штормовых подразделений - 36, из них 11 - это "подразделения Зет". Их 3900 человек.

Алексей Дмитрашковский добавил, что в таких подразделениях даже существует отдельный устав. Там четко расписано, что они раненых с фронта не эвакуируют, а должны бросать их умирать на поле боя. Более того, такой солдат может быть выведен из фронта только по окончанию контракта, который подписывают на полгода. Или же в случае смерти.

К тому же ВСУ уже удалось взять в плен несколько солдат из этого подразделения. Они рассказали другие интересные детали о своей службе.

"На нашем направлении работают эти отряды. Большинство правда все же попадается мобилизированных россиян. Они плохо подготовлены, уровень их психологического и морального состояния очень низок. Пленные, сообщали об очень негативном отношении своих командирв. Это унижения и поборы, им там сразу же говорят: "Хочешь жить, то плати", - добавил Алексей Дмитрашковский.

Напомним, ВСУ "кошмарят" армию рф и занимают плацдарм, где защитники идут на прорыв.

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