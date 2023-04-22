Украинские защитники на протяжении полномасштабного вторжения развивают то направление флота, которого нет на рф.

В последнее время на российской территории летают украинские дроны, которые ПВО рф даже не может сбить. Иногда это разведывательные летающие аппараты, а в других случаях те атакуют важные военные объекты рф. Большиство таких атак припадает на Брянскую область россии.

Военный эксперт и полковник запаса Сергей Грабский в эфире Politeka-Online пояснил, что таким образом бойцы ВСУ тренируются и развивают свой "москитный" флот.

По его словам, украинские защитники развивают то направление флота, которого нет на рф.

"Нам надо где-то тренироваться с дронами. Мы сейчас развиваем свой воздушный "москитный" флот. Не имея возможности создавать аналоговнетного российского флота по колличественному показателю суден. Мы просто развиваем новый "москитный" флот, которого рф не имеет", - отметил Сергей Грабский.

Он отметил, что "москитный" флот Украины многоцелевой и его целями могут быть не только отдельно взятый танк или окоп, но также нанесение ударов в глубину территории противника.

"В этом контексте нужно понимать, что никто и никогда не может запретить другой стране наносить удары по стране агрессору, которая развязал войну. Ведь это делается ради защиты жизни своих граждан и жизненно-важной инфраструктуры. Потому пусть россияне привыкают жить в таких реалиях", - подытожил Сергей Грабский.

Напомним, ВСУ "кошмарят" армию рф и занимают плацдарм, где защитники идут на прорыв.

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