В последнее время на российской территории летают украинские дроны, которые ПВО рф даже не может сбить. Иногда это разведывательные летающие аппараты, а в других случаях те атакуют важные военные объекты рф. Большиство таких атак припадает на Брянскую область россии.
Военный эксперт и полковник запаса Сергей Грабский в эфире Politeka-Online пояснил, что таким образом бойцы ВСУ тренируются и развивают свой "москитный" флот.
По его словам, украинские защитники развивают то направление флота, которого нет на рф.
"Нам надо где-то тренироваться с дронами. Мы сейчас развиваем свой воздушный "москитный" флот. Не имея возможности создавать аналоговнетного российского флота по колличественному показателю суден. Мы просто развиваем новый "москитный" флот, которого рф не имеет", - отметил Сергей Грабский.
Даниэль Салем рассказал об очень важном человеке в жизни: "Друг за друга готовы жизнь отдать"
Началась срочная эвакуация россиян из Белгорода, выехали 90 автобусов: первые детали и кадры
Россияне безжалостно ударили по жилым домам, кадры: есть погибшие и раненные, среди них ребенок
"Противник имеет преимущество": перед контрнаступлением ВСУ предупредили о большой опасности
Украинцам готовятся "отминусовать" стаж: кого могут затронуть "нововведения"
Он отметил, что "москитный" флот Украины многоцелевой и его целями могут быть не только отдельно взятый танк или окоп, но также нанесение ударов в глубину территории противника.
"В этом контексте нужно понимать, что никто и никогда не может запретить другой стране наносить удары по стране агрессору, которая развязал войну. Ведь это делается ради защиты жизни своих граждан и жизненно-важной инфраструктуры. Потому пусть россияне привыкают жить в таких реалиях", - подытожил Сергей Грабский.
Напомним, ВСУ "кошмарят" армию рф и занимают плацдарм, где защитники идут на прорыв.
Как Politeka сообщала, в Германии "раскусили" все угрозы рф, красных линий больше нет.
Также Politeka писала, об угрозе наступления из Беларуси, о чем говорят военные.