Украинские защитники на сегодняшний день способны решать оперативные задачи, но масштабная атака на всех направлениях фронта просто невозможна.

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес в недавнем интервью заявил, что контрнаступление ВСУ обязательно закончится успехом. При этом он уверен, что война не закончится после этого и может продолжаться еще и в 2024 году.

Военный эксперт и полковник запаса Сергей Грабский в эфире Politeka-Online согласился с министром обороны Британии и рассказал, почему ВСУ не удастся выбить российскую армию к концу 2023 года.

По его словам, одного контрнаступления будет мало, ведь стоит сразу вспомнить настолько огромный военный запас имеет российская федерация.

"Нужно понимать, что российский военный потенциал еще не настолько ослаблен, чтобы говорить о том, что мы можем одной военной операцией или кампанией весны-летом 2023 года решить все наши задачи. Это просто физически невозможно исходя из наличия сил и средств ВСУ. Только методом нескольких операций мы можем приблизить победу", - отметил Сергей Грабский.

При этом военный эксперт заявил, что украинские защитники на сегодняшний день способны решать оперативные задачи, которые возможно смогут изменить даже политическую ситуацию в рф.

"Направление равнозначное, что восточное, что южное. То есть освобождение нашей територрии, что на юге, что на севере может повлиять на стойкость режимав кремле. Мы уже наблюдаем их панику в связи с будущим контрнаступлением, санкциям и дефицитом бюджета. Потому изменение линии фронта может привести к традиционно неожиданным последствиям", - пояснил Сергей Грабский.

Напомним, ВСУ "кошмарят" армию рф и занимают плацдарм, где защитники идут на прорыв.

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