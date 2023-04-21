Оккупанты готовятся к тому, что ВСУ пойдут к большое контрнаступление, эксперт указал на важные детали.

Так, военный обозреватель, координатор группы "Информационное сопротивление", полковник Вооруженных сил Украины Константин Машовец отмечает в своем телеграм-канале, что если ВСУ будут наступать в Южной операционной зоне, по украинским защитникам будет работать почти половина всей оперативно-тактической авиации россиян и большая часть их армейской авиации.

По словам Машовца, оккупанты собираются «отражать наступление» артиллерией и авиацией. Кроме всего прочего, в воздушном пространстве в Южной операционной зоне противник имеет преимущество, отметил эксперт.

«Если внимательно посмотреть на места дислокации его авиационных сил и средств, то вполне можно заметить, что он держит их преимущественно в рассредоточенном состоянии... Места, где его авиация находится сосредоточенно можно пересчитать по пальцам», - обращает внимание Машовец.

Эксперт подчеркивает, что авиационное командование оккупантов явно осознает, что ВСУ могут попытаться "существенно снизить" уровень его преимущества в воздушном пространстве на этом направлении перед самым наступлением.

"Авиационный вопрос", в общем контексте ведения войны, чем дальше, тем интенсивнее приобретает все большее значение... Поэтому, чем раньше наши союзники и партнеры осознают, что вопрос "F-16", авиационных боеприпасов и современных систем ПВО, РЭБ \РТР это по сути является вопросами, напрямую связанными с последующим течением войны, тем лучше...», - уверен Константин Машовец.

Напомним, оккупанты пошли в наступление еще на двух направлениях - где сейчас идут бои.

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