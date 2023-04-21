Системно-геополитической воли со стороны Запада для обеспечения победы Украины в войне пока нет.

Об этом заявила председатель правления Сети защиты национальных интересов "АНТС" Анна Гопко в эфире Радио НВ.

"Я понимаю, что есть бюрократические препятствия, есть проблема конкуренции, у которой страны закупать боеприпасы - производители между собой соревнуются. Мы слышим эти нюансы с марта 2022 года, когда были встречи в Пенгтагоне и рассказывали, насколько координировать".

Мы отправили пилотов в Вашингтон в июне 2022 года и говорили о F-16. Представьте, если бы тогда, когда один из конгрессменов зарегистрировал законодательную инициативу по выделению дополнительно средств на обучение, на тренинги, то уже сейчас мы имели бы подготовленных пилотов и F-16 уже летали над Черным морем и мы бы не говорили о зерновом соглашении как каком-то там. достижение, что не будут голодать люди в Африке и т.д.

Мы бы уже говорили о демилитаризации Черного моря и о том, что мы сделали с потоплением "Москвы". Мы бы говорили о свободной навигации, свободной торговле в Черном море, а не умоляли поляков на транзит наших продуктов.

Пока нет этого решения, что нужно победить быстрее, нет системно-геополитической воли со стороны Альянса, Рамштайна для обеспечения победы в войне", - говорит Анна Гопко.

Напомним, как военный маневр ВСУ может повлиять на ситуацию на фронте.

Как Politeka сообщала, в Украину прибыло мощное оружие, которым вооружили морских пехотинцев.

Также Politeka писала, что армии рф поставили три задачи на фронте, чтобы создать проблемы ВСУ.