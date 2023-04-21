Оккупанты пытаются протиснуть оборону украинских военных под Угледаром.

Об этом говорит военный эксперт Дмитрий Снегирев.

"Под Угледар опрокинуты наиболее боеспособные силы россии - говорится о 14 бригаде спецназначения. То есть ни о каких чмобиках не говорится. Это свидетельствует, что они пытаются протиснуть оборону украинских военных.

Оккупанты предполагают, что Угледар станет одним из потенциальных направлений возможного контрнаступления ВСУ. Это выход из района Угледара по нескольким направлениям. Один из них мариупольский – это фактически разрезание российской группировки пополам и блокировка так называемого сухопутного коридора.

И второй вопрос – взятие под контроль логистической составляющей, железнодорожной станции, расположенной от Угледара в 40 км и являющейся фактически транспортным хабом россиян в моменте опрокидывания личного состава и тяжелой техники.

То есть ситуация под Угледаром тяжелая, но давайте говорить о том, что именно в том районе есть успешный характер действий ВСУ. Они не допускают прорыва оккупантов и не дают оккупантам сосредоточить максимальные усилия на прорыв украинских позиций", - говорит Дмитрий Снегирев.

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