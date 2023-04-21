По данным южнокорейских СМИ, на борту находилось 25 человек – все они граждане россии, пишет Politeka.net.
Пожар на судне начался в тот момент, когда оно находилось в 48 километрах от морского порта Пусан. Судно «Калтан» принадлежит судовладельцу из Владивостока.
Получив сигнал бедствия, береговая охрана направила на место происшествия спасательные суда.
На настоящий момент известно о спасении 21-го человека, двое из них получили незначительніе травмы.
Четыре члена экипажа пропали без вести.
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Спасательная операция продолжается – идет поиск пропавших без вести, а также борьба с огнем.
Напомним, на российский Белгород посреди города упала авиабомба. В минобороны рф сделали признание.
Также сообщалось о страшном пожаре в больнице Пекина, в результате которого погибли десятки людей.
Пытаясь спастись из горящего здания, пациенты клиники вылазили на кондиционеры и спускались по веревкам из окон.
Кроме того, Politeka.net писала об ужасной автокатастрофе на трассе в Киевской области.
В результате столкновения водители сгорели заживо.