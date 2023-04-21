По данным южнокорейских СМИ, на борту находилось 25 человек – все они граждане россии, пишет Politeka.net.

Пожар на судне начался в тот момент, когда оно находилось в 48 километрах от морского порта Пусан. Судно «Калтан» принадлежит судовладельцу из Владивостока.

Получив сигнал бедствия, береговая охрана направила на место происшествия спасательные суда.

На настоящий момент известно о спасении 21-го человека, двое из них получили незначительніе травмы.

Четыре члена экипажа пропали без вести.

Спасательная операция продолжается – идет поиск пропавших без вести, а также борьба с огнем.

Напомним, на российский Белгород посреди города упала авиабомба. В минобороны рф сделали признание.

Также сообщалось о страшном пожаре в больнице Пекина, в результате которого погибли десятки людей.

Пытаясь спастись из горящего здания, пациенты клиники вылазили на кондиционеры и спускались по веревкам из окон.

Кроме того, Politeka.net писала об ужасной автокатастрофе на трассе в Киевской области.

В результате столкновения водители сгорели заживо.