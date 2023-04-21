Оборвалась жизнь артиста Одесского Национального академического театра оперы и балета Ростислав Янчишена, пишет Politeka.net.
Артист балета театра погиб, защищая Украину. Ему было всего 31.
"Война забирает лучших… Сегодня вечером коллектив Одесской Оперы всколыхнуло ужасное известие – во время выполнения боевого задания, защищая украинскую будущность, на фронте погиб артист балета театра Ростислав Янчишен", - сообщили в театре .
В Одесской опере Ростислав служил более десяти лет. В первые дни войны артист вступил в ряды Вооруженных Сил Украины, чтобы героически защищать родную землю.
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«Светлый, талантливый, порядочный, интеллигентный человек. Он одним из первых пошел защищать Родину! Не по повестке, не по приказу, а по собственному решению, по зову сердца и осознанию своей патриотической миссии», - вспоминает о Ростиславе заведующий балетной труппой театра Гарри Севоян.
Одной из партий, которую исполнял Ростислав, была партия солдата в современном балетном дивертисменте «Держи». Солдата, погибающего на войне.
«По страшному приговору судьбы, эта партия оказалась пророческой для артиста. Не можем и не хотим верить в это… Всегда будем хранить память о нашем Ростике!», - говорят в Одесской опере.
Комментируя новое ужасное известие с фронта, украинцы выражают соболезнования родным и друзьям Ростислава Янчишена.
«Больно… Соболезнование родным и близким. Благодарность и уважение родителям, вырастившим ЧЕЛОВЕКА, которым гордится и по которому тоскует вся страна... Тяжелая потеря. Почивай с миром, Герой!»,
«Страшная летопись войны… Герой.. Вечная память… Сочувствие семье…»,
«Светлая память, вечное уважение и благодарность..... Солнечный человек, талантливый артист, наш выпускник... Боль невыносимая»,
«Боже… Сколько погибает нашего цвета… Не простим! Царство небесное Герою».
Напомним, в боях за Украину погиб молодой артист балета Киевского национального академического театра оперетты Вадим Хлупьянец.
Также сообщалось, что на Донбассе в боях за Украину погиб заслуженный артист Украины солист балета Национальной оперы Украины имени Т. Г. Шевченко, педагог Александр Шаповал.
Кроме того, Politeka.net писала о гибели актера Антона Прасоленко. Молодой, талантливый украинец получил на фронте тяжелое ранение, оказавшееся смертельным.