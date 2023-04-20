Российские захватчики настолько сильно боятся контрнаступления ВСУ, что уже сейчас закрыли для местных жителей пляжи оккупированного Крыма. Там армия рф активно роет оккопы. К тому же на всех направлениях фронта наблюдаются довольно паннические настроения солдат рф, которые все чаще сдаются в плен.

Экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки россии Сергей Жирнов в эфире для "Politeka Online" заявил, что ВСУ придумали как обмануть оккупантов во время контрнаступления.

По его словам, не стоит недооценивать бойцов ВСУ и Генштаб Украины. Ведь за год войны они показали удивительные результаты и блестяще продуманные операций по освобождению оккупированных территорий.

"Считаю, что произойдет то, о чем никто не думает и чего никто не ждет. Это мы видели раньше. Мы слышали заявления, шла подготовка, а потом состоялось контрнаступление там, где россияне даже не ждали. Все его ждали в Херсоне, а оно произошло в Харьковской области. А из Херсона они сами вышли, ведь ВСУ там все правильно сделали и разбомбили три моста", - напомнил Сергей Жирнов.

Эксперт добавил, что такими продуманными операциями ВСУ доказали, что воюют и ведут войну по современным стандартам. В то время, как россияне застряли и ведут ее так же, как это было во времена Второй мировой. Потому Украина еще удивит мир, ведь ВСУ точно придумали, как обмануть россиян.

"Думаю, что будет единоразовое точечное уничтожение командных пунктов, скопления войск, складов боеприпасов. То есть то, что мы видели перед контрнаступлением в Харьковской и Херсонских областях. А потом просто перемелят оставшихся без вооружений россиян. То есть, не будет Курской битвы, к которой готовятся рф. Нет, это буде то, к чему те не готовы", - объяснил Сергей Жирнов.

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