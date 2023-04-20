Российские войска за день плотным огнем накрыли десять населенных пунктов в Донецкой области. Были уничтожены многие жилые дома и гражданские объекты. Некоторые постройки выстояли, но повреждены. Об этом сообщили в Главном управлении полиции Донецкой области и опубликовали кадры.

Под удар россиян попали города Авдеевка, Бахмут, Дружковка, Константиновка, Часов Яр, пгт Большая Новоселка, села Ласточкино, Новодмитровка, Веролюбовка, Новокалиново.

В пресс-службе полиции уточнили, что плотным огнем рашисты накрыли Авдеевку, город перенес 13 ударов. К счастью, информации о жертвах не поступало - оставшиеся в городе жители, успели спрятаться.

Ко всему прочему, на Константиновку россияне направили 4 ракеты С-300 и артиллерию. В результате этого обстрела есть пострадавшие, один местный житель погиб. Также из-за вражеских атак ранен гражданский житель в Новокалиново.

В результате обстрела в целом - уничтожены и повреждены 26 гражданских объектов - из них 15 жилых домов, больница, детский сад, ЦНАП и автомобили мирных украинцев.

Против мирного населения враг применил авиацию, ЗРК С-300, реактивные системы залпового огня "Град", артиллерию и танки.

Полицией и СБУ возбуждены уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Украине наблюдается "затишье" массированных обстрелов, когда ждать новых ударов.

Как Politeka писала, часть многоэтажки упала после нового авиаудара.

Также Politeka сообщала, Авдеевка под угрозой окружения, количество штурмов увеличилось.