Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил представитель президента Украины в Верховной Раде, член парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

«Враг действительно стягивает дополнительные подразделения, для них захват Бахмута имеет уже психологически-политическое значение, поскольку они отчитывались о его захвате уже начиная с декабря прошлого года, возможно, и раньше. Однако сегодня уже вторая половина апреля и они на том же месте. Идут позиционные бои, они продвигаются, но наши вооруженные силы знают, что делают», - подчеркнул Вениславский в эфире "Радио Свобода".

Комментируя подготовку к контрнаступлению ВСУ, Вениславский заверил, что он будет сюрпризом, которого враг ожидает меньше всего.

По его словам, украинские защитники сейчас делают все, чтобы страна-оккупант, ее военные и наемники несли максимальные потери на поле боя.

«Это Бахмут, Марьинка, Авдеевка. То есть это сейчас то, что в будущем позволит нам наиболее эффективно освобождать наши территории. О том, что город Бахмут, Мариуполь, Мелитополь и другие населенные пункты. Донецк, Луганск, будут освобождены в достаточно краткосрочной перспективе это, на мой взгляд, сейчас сомнений уже ни у кого нет. А когда это произойдет, каким образом, по каким направлениям – это будет как раз тем сюрпризом, который меньше всего ожидают наши враги», – подчеркнул Вениславский, добавив, что россияне уже сейчас боятся.

Тем временем ВСУ готовятся достичь максимальной неожиданности, и по направлениям, и по силе, и по развитию удара.

Напомним, Авдеевке грозит окружение, люди в городе плачут: «За что нас так мучают?».

Также сообщалось, что ситуация в Бахмуте постоянно меняется, стало известно об успехах ВСУ.

Кроме того, Politeka.net писала, что часть многоэтажки рухнула после нового авиаудара.