Украинским защитникам будет сложно освободить Донбасс, ведь там российские захватчики со средоточили большое колличество техники и войск. Но есть места, которые оккупанты оставили незащищенными.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан рассказал об этом в эфире для "24 Канала".

По его словам, есть на фронте "выиграшные" участки, которые находятся на юге Украины - это 600 км на Херсонком и Запорожском направлениях.

"Любое направление там в ущерб для россиян, ведь они прижаты к побережью Азовского моря и им некуда бежать. Все 600 км от Херсона до Угледара для россиян проиграшно - они не смогут удержать никаких территорий. Если мы начнем там операцию, то выполним ее на 100%", - пояснил Роман Свитан.

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При этом ВСУ не нужно освобождать все и сразу на южном фронте. Достаточно взять Азовское побережь и после этого монотонно перемалывать россиян. Сейчас практически все свои силы захватчики бросили на Донбасс. Потому на юге они не концентрируют войск, техники и оставили незащищенными некоторые участки фронта.

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"Они сейчас оставили определенное колличество войск для сдерживания ВСУ. Такое малое колличество, чтобы можно было быстро их вывести. Основное колличество россиян находится в Крыму или на Донбассе. За Донбассом у них 7 тысяч км рф, потому они могут бессконечно удерживать там фронт. А юге Украины тем временем они строят укрепления таким образом, чтобы они прикрывали отход их войск", - заметил Роман Свитан.

Напомним, как военный маневр ВСУ может повлиять на ситуацию на фронте.

Как Politeka сообщала, в Украину прибыло мощное оружие, которым вооружили морских пехотинцев.

Также Politeka писала, что армии рф поставили три задачи на фронте, чтобы создать проблемы ВСУ.