20-21 апреля из-за пропуска весеннего половодья через Киевскую ГЭС, на реке Днепр в Киеве, Вышгородском, Броварском и Бориспольском районах Киевской области будет содержаться затопление пойменных территорий.

Ожидается прохождение максимального уровня воды на Десне возле села Макошино высотой 740-750 см, уровень воды на 8 часов 20 апреля составил 737 см. Вода поднимется и в Корюковском, Нежинском, Черниговском районах Черниговской области (II уровень опасности - оранжевый).

Как сообщают в ГСЧС, в эти дни будет отмечать частичное затопление низких участков садово-дачной застройки, приусадебных участков в ряде приречных населенных пунктов, объявлен II уровень опасности - оранжевый.

Кроме того, еще два дня, 20-21 апреля из-за водохранилищ Днепровского каскада будет содержаться затопление пойменных территорий и пониженных участков в ряде населенных пунктов.

На Кременчугском водохранилище в Черкасской области объявлен III уровень опасности - красный.

На Кременчугском, Каменском, Днепровском водохранилищах в Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской областях ІІ уровень опасности – оранжевый.

Также возможно затопление пойменных территорий на Каховском водохранилище в ряде населенных пунктов в Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областях, объявлен II уровень опасности – оранжевый.

Напомним, этого не было десятилетиями: Украину накрыла аномальная стихия.

Также сообщалось, что улицы в Киеве превратились в бурные реки.

Кроме того, Politeka.net писала об эвакуации с Крещатика – стихийное бедствие быстро распространяется.