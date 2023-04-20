Американские военные аналитики считают, что решающей для успешности контрнаступления ВСУ будут первые сутки операции. Они ссылаются, на то, что в Харьковском контрнаступлении защитникам Украины удалось вызвать панику у россиян из-за молниеносных атак. Такого же эффекта якобы необходимо добиться и на Донбассе.
Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан в эфире для "24 Канала" пояснил, почему повторить Харьковский сценарий на Донбассе не получится.
Военный эксперт Роман Свитан пояснил, что в Харьковской операции ВСУ добились каскадного обрущения фронта: первая, вторая и третья линии посыпались, дальше был выход на "оперативный простор" - то есть там, где нет противника.
К сожалению, таких "оперативных просторов" на Донецком направлении нет, потому не будет молниеносных побед в результате контрнаступления на Донбассе. Везде по линии фронта у россиян есть оборонительные укрепления, а в каждом поселке есть свой гарнизон.
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"100 км фронта - это россияне, потому нам придется выгрызаться через этот слоеный пирог из солдат рф. А потом нам придется столкнуться с гарнизонами противника, которые есть буквально в каждом селе. Потому это будет тяжелое движение, монотонная работа по перемалыванию российской армии. Молниеносных побед не будет там", - рассказал Роман Свитан.
Напомним, как военный маневр ВСУ может повлиять на ситуацию на фронте.
Как Politeka сообщала, в Украину прибыло мощное оружие, которым вооружили морских пехотинцев.
Также Politeka писала, что армии рф поставили три задачи на фронте, чтобы создать проблемы ВСУ.