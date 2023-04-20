Контрнаступление украинских защитников на Донбассе может быть успешным, но повторения Харьковского сценария не будет.

Американские военные аналитики считают, что решающей для успешности контрнаступления ВСУ будут первые сутки операции. Они ссылаются, на то, что в Харьковском контрнаступлении защитникам Украины удалось вызвать панику у россиян из-за молниеносных атак. Такого же эффекта якобы необходимо добиться и на Донбассе.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан в эфире для "24 Канала" пояснил, почему повторить Харьковский сценарий на Донбассе не получится.

Военный эксперт Роман Свитан пояснил, что в Харьковской операции ВСУ добились каскадного обрущения фронта: первая, вторая и третья линии посыпались, дальше был выход на "оперативный простор" - то есть там, где нет противника.

К сожалению, таких "оперативных просторов" на Донецком направлении нет, потому не будет молниеносных побед в результате контрнаступления на Донбассе. Везде по линии фронта у россиян есть оборонительные укрепления, а в каждом поселке есть свой гарнизон.

"100 км фронта - это россияне, потому нам придется выгрызаться через этот слоеный пирог из солдат рф. А потом нам придется столкнуться с гарнизонами противника, которые есть буквально в каждом селе. Потому это будет тяжелое движение, монотонная работа по перемалыванию российской армии. Молниеносных побед не будет там", - рассказал Роман Свитан.

Напомним, как военный маневр ВСУ может повлиять на ситуацию на фронте.

Как Politeka сообщала, в Украину прибыло мощное оружие, которым вооружили морских пехотинцев.

Также Politeka писала, что армии рф поставили три задачи на фронте, чтобы создать проблемы ВСУ.