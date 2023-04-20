В сети появились кадры, как в поликлинике Киева не приняли больного дедушку, который едва мог передвигаться.

В одной из поликлиник Киева произошла неприятная история. Дедушка на коленях перед кабинетом врача умолял о помощи из-за невыносимой боли, но медкики ему отказали в приеме. Свидетели сняли произошедшее на видео, а кадры были опубликованы в Telegram-канале "Київ Info".

Так, пожилой мужчина из-за боли в ногах едва передвигался. Ему удалось добраться до больницы, однако он не записался на визит к доктору через регистратуру, что не понравилось медикам. Потому несмотря на то, что киевлянин стоял перед врачами на коленях и просил о помощи, они ему отказали в приеме.

Врач убеждала пенсионера, что она не может нарушать установленные правила и принять того без записи. Женщина призывала его прийти на прием позже, согласовав конкретное время. Медик заявляет, что не может игнорировать очередь, ведь другие пациенты записались к ней на прием.

Пенсионер с отчаянием говорит, что дойти во второй раз он уже не сможет из-за своих больных ног. Он едва передвигается и не в состоянии нормально ходить из-за боли.

"Я не могу! Я не годный никуда, не годный никуда ходить! Мне больно!" - голосит он.

В итоге врач просто закрыла дверь кабинета - похоже у некоторых людей уровень человечности равняется нулю. А мужчине ничего не оставалось, как подняться и уйти с больницы. Это получилось у него с трудом. Не ясно, что помешало мужчине записаться на прием. Возможно, боль охватила его ноги внезапно.

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