Такого зимнего паводка в Украине не было много лет.

«В этом году у нас аномальный паводок. Которого мы не наблюдаем десятилетиями. Такого не было, чтобы в начале февраля начался зимний паводок. И мы ожидаkb, что будет и весенний, но думали, что он будет несколько позже», - сообщил генеральный директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота.

По его словам, весенний паводок начался уже в начале апреля и два дня назад наблюдался его пик.

Тем временем в ГСЧС сообщают, что гидрологическая ситуация контролируемая.

Наблюдается тенденция снижения темпа поднятия уровня воды в реках на севере страны.

Остаются подтоплены 1 тыс. 741 домохозяйство (Черниговская – 488, Днепропетровская – 433, Кировоградская – 323, Киевская – 210, Черкасская – 162, Полтавская – 107 и Волынская – 18) и 434 дома (Днепропетровская – 7, 7 40, Черниговская – 29 и Полтавская – 2).

В Днепропетровской, Волынской, Ровенской, Черкасской и Полтавской областях подтоплено 21 87 га сельскохозяйственных угодий.

Нарушено транспортное сообщение в 33 населенных пункта: Черниговская – 32 и Киевская – 1.

В КМВА ранее сообщали, что уровень воды в Днепре опустился, паводок в Киеве уже несколько дней идет на убыль, но его пик еще впереди.

Острова в парке "Муромец", "Гидропарк", Труханов остров, Галерный залив, Корчеватое, частные участки в районе Осокорков и дальше затоплены.

Пик паводка ожидается 22 апреля.

Также сообщалось, что улицы в Киеве превратились в бурные реки.

Кроме того, Politeka.net писала об эвакуации с Крещатика – стихийное бедствие быстро распространяется.