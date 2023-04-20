В Польше расследуют обстоятельства гибели двух молодых граждан Украины, тела которых были обнаружены в квартире.

Следователи не исключают причастности третьих лиц, пишет Politeka.net со сссылкой на издание Wprost.

Сообщение об исчезновении людей правоохранители польского Лодзи получили во вторник вечером, от работодателя украинцев. Отмечалось, что 36-летний мужчина и 31-летняя женщина не выходили на работу с пятницы.

В дом сначала прибыли пожарные спасатели – они силой проникли в квартиру на третьем этаже и нашли тела. Отмечается, что тела были «в глубокой стадии разложения».

Портал Łódź Nasz Miasto сообщает, что тело мужчины лежало на кровати, а женщина сидела в кресле.

Наличие угарного газа в квартире не обнаружено, но в одной из комнат есть газовая колонка.

После обнаружения тел были уведомлены полиция и службы скорой помощи.

На место трагедии приехали друзья украинской пары, которые их и опознали.

Что стало причиной гибели украинцев – неизвестно. Назначено вскрытие. Следователи не исключают, что к гибели украинцев причастны третьи лица.

Тем временем стало известно, что подозреваемый в убийстве украинки в Польше задержан. Напомним, трагедия разыгралась в ночь с 15 на 16 апреля, около часу ночи, в польском городе Легница.

Там мужчина напал на троих украинок.

В результате нападения одна женщина погибла от ножевых ранений, ее 14-летняя дочь была госпитализирована с ножевыми ранениями. Девочке сделали операцию, ее состояние сейчас расценивается как стабильное.

Еще одна женщина получила ранение руки. Местные СМИ сообщают, что всего в доме проживали восемь человек – все граждане Украины.

По данным полиции, мужчина залез в дом с целью ограбления. Его обнаружила женщина, которая впоследствии получила смертельные ранения. Крики услышала ее 14-летняя дочь. Ранив девочку и еще одну женщину, услышавшую крики, мужчина сбежал.

Прибывшие на место трагедии полицейские обнаружили подозреваемого в кустах недалеко от дома. Им оказался 36-летний поляк, который ранее уже был судим.

Напомним также, что украинцы в Польше становятся жертвами грабежей.

Также сообщалось, что в Польше начали раздавать повестки - что происходит.