Следователи не исключают причастности третьих лиц, пишет Politeka.net со сссылкой на издание Wprost.
Сообщение об исчезновении людей правоохранители польского Лодзи получили во вторник вечером, от работодателя украинцев. Отмечалось, что 36-летний мужчина и 31-летняя женщина не выходили на работу с пятницы.
В дом сначала прибыли пожарные спасатели – они силой проникли в квартиру на третьем этаже и нашли тела. Отмечается, что тела были «в глубокой стадии разложения».
Портал Łódź Nasz Miasto сообщает, что тело мужчины лежало на кровати, а женщина сидела в кресле.
Наличие угарного газа в квартире не обнаружено, но в одной из комнат есть газовая колонка.
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После обнаружения тел были уведомлены полиция и службы скорой помощи.
На место трагедии приехали друзья украинской пары, которые их и опознали.
Что стало причиной гибели украинцев – неизвестно. Назначено вскрытие. Следователи не исключают, что к гибели украинцев причастны третьи лица.
Тем временем стало известно, что подозреваемый в убийстве украинки в Польше задержан. Напомним, трагедия разыгралась в ночь с 15 на 16 апреля, около часу ночи, в польском городе Легница.
Там мужчина напал на троих украинок.
В результате нападения одна женщина погибла от ножевых ранений, ее 14-летняя дочь была госпитализирована с ножевыми ранениями. Девочке сделали операцию, ее состояние сейчас расценивается как стабильное.
Еще одна женщина получила ранение руки. Местные СМИ сообщают, что всего в доме проживали восемь человек – все граждане Украины.
По данным полиции, мужчина залез в дом с целью ограбления. Его обнаружила женщина, которая впоследствии получила смертельные ранения. Крики услышала ее 14-летняя дочь. Ранив девочку и еще одну женщину, услышавшую крики, мужчина сбежал.
Прибывшие на место трагедии полицейские обнаружили подозреваемого в кустах недалеко от дома. Им оказался 36-летний поляк, который ранее уже был судим.
Напомним также, что украинцы в Польше становятся жертвами грабежей.
Также сообщалось, что в Польше начали раздавать повестки - что происходит.