Мужчина в июле 2022 года получил повестку, прошел военно-врачебную комиссию и был признан годным к службе.
Однако мужчина отказался от мобилизации и не пришел в центр комплектования, этом сообщает прокуратура Хмельницкой области.
Суд признал мужчину виновным в уклонении от призыва на военную службу.
Мужчину приговорили к четырем годам лишения свободы.
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Однако это решение еще можно обжаловать в апелляционном суде.
"Так пусть отнесут эту повестку кому-то из депутатов или мажоров",
"Я не могу сказать, мужчина правильно сделал или не правильно. Из приведенной информации непонятно какое у него психо-эмоциональное состояние, насколько оно стрессоустойчиво. Взять в армию человека теряющего сознание от вида гранаты, это не лучший вариант. Он может кому-то на нуле попасть в напарники. Пользы от такого бойца ноль. Или наоборот только хлопоты.Поэтому при призыве на службу или формировании подразделения надо обращать внимание на эти факторы",
"Но депутаты и чиновники тоже получали повестки, как показывали в интернете, то они тоже не появлялись, что им будет какая кара" - пишут украинцы в комментариях.
Напомним, ранее сообщалось, какие приговоры получают уклонять от мобилизации.
Также стало известно, что украинским мужчинам готовятся "упростить" медосмотр: "теперь не только в военкомате...".
Кроме того, мы сообщали, сможет ли военнообязанный устроиться на работу без военного билета.