Союзники Украины продолжают передавать современное вооружение для украинских защитников. Оружие поможет бойцам при будущем контрнаступлении. На днях усиление получили морские пехотинцы украинской армии.
Об этом мощном оружии более детально рассказал в своем стриме военный эксперт Олег Жданов.
Так, союзники передали для бойцов боевые машины или, как их еще называют - колесные танки. Более того, украинские военные уже используют французские колесные танки AMX-10.
AMX-10 RC оснащены 105-мм пушкой, пулеметом калибра 7,62 мм и двумя дымовыми гранатометами с электроприводом с каждой стороны башни. Его пушка - это аналог Л-119, которые у нас есть на вооружении.
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"Боекомплект составляет 38 выстрелов 105 мм, 4000 боеприпасов калибра 7,62 мм и 16 дымовых гранат. Вот какие танки уже в Украине. Их назвали танками, но более точно сказать, что они - это гаубицы на колесах", - поделился Олег Жданов.
Военный эксперт также добавил, что было принято решение, что эти танки получат украинские морские пехотинцы. И именно они будут применять колесные танки AMX-10 в ходе дальнейших боевых операций.
"Точное колличество переданных и запланированных колесных танков AMX-10 неизвестно. Эти данные засекречены. Но тем не менне, эти колесные танки уже в Украине", - подытожил Олег Жданов.
Напомним, эксперт ответил, как Украине победить и заставить рф капитулировать.
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