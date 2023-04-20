6 апреля 2023 во время боевого задания в Донецкой области погиб Казмирчук Валерий Феофанович. Валерий Казмирчук был хорошим другом, товарищем, собратьем и коллегой, родным, близким и надежным человеком. На Лановеччине Тернопольской области в последний путь провели убитого россиянами героя. Городской совет громады опубликовал фото с прощания.
Во время прощания, на которое пришли почти все жители села, слез не смогли удержать даже священнослужители.
Как отметили в Лановецком городском совете, Валерий Казмирчук прошел ад Афгана, имея военный опыт, отважно защищал свой родной край от оккупантов.
Рф открыла "ящик Пандоры" после сбития американского дрона над Черным морем: к чему может привести инцидент
Трагедия произошла у звезды "Женского квартала" Песик, актриса поделилась: "Вечная память..."
Пытаясь спастись, люди вылезали из окон: возросло количество жертв трагедии в столичной больнице
"Он пойдет в рай": оборвалась жизнь украинского звездного актера
Побратимы экс-нардепа Барны раскрыли обстоятельства его гибели: "Задача выполнена, но..."
Со слезами на глазах священник провел Героя в последний путь и сказал, что именно благодаря таким бойцам, наше государство до сих пор живо:
"В Пасхальные дни двери царства Божьего открыты, поэтому молимся, чтобы наш Герой вознесся туда, где праведные покоятся. Ведь именно благодаря таким воинам и милости Господа наша страна еще жива".
Валерий Казмирчук всегда был исполнен веры в нашу победу и делал все для того, чтобы ее приблизить. Во имя Победы, ради Украины отдал Герой самое ценное – свою жизнь. Искренние соболезнования родным и близким, а нашему Герою – вечная память и слава.
Напомним, что героиню из "Азовстали" провели в последний путь, кадры.
Как сообщала Politeka, много людей пришли провести в последний путь Героев, спасавших жизнь других.
Также Politeka писала, что молодой герой из Днепропетровщины отдал жизнь за Украину.