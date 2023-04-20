6 апреля 2023 во время боевого задания в Донецкой области погиб Казмирчук Валерий Феофанович. Валерий Казмирчук был хорошим другом, товарищем, собратьем и коллегой, родным, близким и надежным человеком. На Лановеччине Тернопольской области в последний путь провели убитого россиянами героя. Городской совет громады опубликовал фото с прощания.

Во время прощания, на которое пришли почти все жители села, слез не смогли удержать даже священнослужители.

Как отметили в Лановецком городском совете, Валерий Казмирчук прошел ад Афгана, имея военный опыт, отважно защищал свой родной край от оккупантов.

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Со слезами на глазах священник провел Героя в последний путь и сказал, что именно благодаря таким бойцам, наше государство до сих пор живо:

"В Пасхальные дни двери царства Божьего открыты, поэтому молимся, чтобы наш Герой вознесся туда, где праведные покоятся. Ведь именно благодаря таким воинам и милости Господа наша страна еще жива".

Валерий Казмирчук всегда был исполнен веры в нашу победу и делал все для того, чтобы ее приблизить. Во имя Победы, ради Украины отдал Герой самое ценное – свою жизнь. Искренние соболезнования родным и близким, а нашему Герою – вечная память и слава.

Напомним, что героиню из "Азовстали" провели в последний путь, кадры.

Как сообщала Politeka, много людей пришли провести в последний путь Героев, спасавших жизнь других.

Также Politeka писала, что молодой герой из Днепропетровщины отдал жизнь за Украину.