В сети показали условия содержания окупантов в Украине, там у россиян стоматкабинет, трехразовое питание и зоны для отдыха.

В то время, как россия относится к пленным украинцам со всей жестокостью, Украина пытается быть гуманной. Украинские фотографы показали условия содержания окупантов в Украине. На кадрах ясно видно, что россияне чувствуют себя словно в санаторие. Об этом сообщило издание "24 Канала" и поразило пользователей сети кадрами из тюрьмы.

Оказалось рацион оккупантов полностью соответствует стандартам Женевской конвенции: он трехразовый и сбалансированный. Более того, в тюрьмах даже придерживаются стандарта по калориям, и в каждом приеме пищи есть салат и мясо.

Проживают военнопленные россияне в казармах, у каждого из них есть удобная койка.

Им также не отказывают в доступе к медицинским услугам. На территории есть госпиталь, где россияне могут получить помощь дантиста и других квалифицированных специалистов. Обязательный врач для них всех - это психолог, который с ними разговаривает.

Российские военные имеют зону отдыха, доступ к часовне и магазину, где могут приобрести себе необходимые вещи за свои деньги. Они до сих пор получают зарплату из рф. Также могут работать на территории тюрьми, занимаясь уборкой, готовкой и т.д. За это им платят 30 гривен в день.

Несмотря на такие условия и гуманное отношение Украины к пленным оккупантам, они все еще не жалеют, что пошли воевать.

В комментариях к публикации украинцы не могли сдержать своего возмущения.

"Вроде бы понятно, что не годится равняться на существ, но уверен, что перечень комфорта слишком хорош", "Смолы им горячей! За то, что столько горя принесли в наш дом", "Слов нет, одни мать я бы их накормила... А наши голодные сидят там", "Та мерзость нашим военным головы отрезают вживую, зато наши тех кормят, одевают и лечат. Разве это справедливо?".

Также сообщалось, где работают военнопленные в Украине.

Кроме того, Politeka.net писала, что россиян в плену кормят, как офицеров ВСУ.

Напомним, что пленных, у которых нет перспектив на скорый обмен, доставляют на запад Украины.