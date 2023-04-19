Сейчас россияне вместо массированных ракетных ударов по всей территории Украины - бьют по отдельным регионам ракетами и управляемыми авиационными бомбами.

Россияне взяли "паузу" в массированных обстрелах территории Украины. Но Воздушные силы Украины предупреждают не расслабляться, ведь у российской федерации все еще есть ракеты, дроны и бомбы.

Азербайджанский военный аналитик Агиль Рустамзаде в эфире "Курбанова Live" рассказал, когда возобновляться массированные ракетные обстрелы по Украине.

Россия на протяжении осенне-зимнего периода забрасывала Украину ракетами, чтобы оставить мирных жителей без электричества и отопления. Сейчас атака поутихла, но российская федерация уже планирует увеличить разработку крылатых ракет.

По словам военного аналитика, россия дошла до того периода, когда у них началось военного истощение. Потому они бережнее относятся к ракетам. Но нельзя недооценивать противника - ведь россияне сейчас накапливают ракеты для будущих атак.

"Они накапливают ракеты. Для того, чтобы обстреливать вас в сентябре 2023 года. А если получится, то зимой 2023 года. Независимо от протекания боевых действий на фронте. Да, они собираются обстреливать. У вас враг на долгие времена. Поразительно ваша война похожа на конфликт Азербайджана и Армении", - предупредил Агиль Рустамзаде.

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