Страшный пожар, возникший в больнице китайской столицы, унес жизни не только пациентов.

Как сообщают местные СМИ, пламя вспыхнуло в пекинской больнице Чанфэн.

В результате пожара в больнице в Пекине погибли 29 человек - 26 пациентов, а также медсестра, фельдшер и один член семьи кого-то, кто лечился или работал в частном госпитале.

🇨🇳 A fire in a Beijing hospital has killed 29 people and forced evacuation of dozens of patients. The cause of the fire is under investigation.



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Сначала было известно о 21 погибшем.

На кадрах с места трагедии, которые появились в Сети, видно, как люди пытаются спастись из здания, над которыми поднимаются клубы черного дыма. Некоторые вылезали из окон, используя самодельные веревки, укрывались от ядовитого дыма на кондиционерах.

Причина возгорания выясняется.

По данным государственного новостного канала CCTV, результаты предварительного расследования показали, что причиной пожара стали «искры, образовавшиеся во время внутреннего ремонта и строительства стационарного отделения больницы».

Напомним, на трассе в Киевской области произошла страшная автокатастрофа - люди сгорели заживо.

Также сообщалось о новом авиаударе - россияне атаковали авиацией Харьковскую область.

Кроме того, Politeka.net писала, что Одесская область пережила новую атаку "шахедами". На месте вспіхнул страшный пожар.