Как сообщают местные СМИ, пламя вспыхнуло в пекинской больнице Чанфэн.
В результате пожара в больнице в Пекине погибли 29 человек - 26 пациентов, а также медсестра, фельдшер и один член семьи кого-то, кто лечился или работал в частном госпитале.
Сначала было известно о 21 погибшем.
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На кадрах с места трагедии, которые появились в Сети, видно, как люди пытаются спастись из здания, над которыми поднимаются клубы черного дыма. Некоторые вылезали из окон, используя самодельные веревки, укрывались от ядовитого дыма на кондиционерах.
Причина возгорания выясняется.
По данным государственного новостного канала CCTV, результаты предварительного расследования показали, что причиной пожара стали «искры, образовавшиеся во время внутреннего ремонта и строительства стационарного отделения больницы».
Напомним, на трассе в Киевской области произошла страшная автокатастрофа - люди сгорели заживо.
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