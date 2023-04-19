Актер Волынского областного музыкально драматичного театра им. Тараса Шевченко, народный артист Александр Якимчук скончался на 68-м году жизни, пишет Politeka.net.

О трагедии сообщила дочь актера Анна Присяжная.

«Не хочется верить... Ваш последний спектакль "Век Иакова"... Ваша улыбка всегда будет жить в моем сердце...Вы были Великим Человеком! Почивайте с Богом...», - написала Анна, опубликовав также кадры с Якимчуком.

В Волынском драмтеатре смерть Александра Якимчука назвали большой утратой.

«Мы потеряли наставника, коллегу, друга, часть семьи. Вынуждены признать, что продолжительная болезнь отняла у нас Александра Павловича Якимчука.

Народный артист Украины отдал работе в Волынском облмуздрамтеатре более полувека, сыграл более 150 ролей, был артистом балета и драмы, автором либретто и стихов к спектаклям, художником-постановщиком, ассистентом, помощником режиссера, режиссером...

Педагог, ведущий, актер кино... Концерты, новогодние утренники, другие события...», - рассказали в Волынском областном драмтеатре, добавив, что Александр Якимчук готов был прийти на помощь, поддержать, дать совет.

Попрощаться с Александром Якимчуком можно сегодня, 19 апреля.

Панихида начнется в 11 часов. Выезд на кладбище в 12 часов.

В комментариях к сообщению о трагедии поклонники Якимчука, его коллеги и друзья выражают соболезнования:

«Прекрасный актер! Светлая память»,

«Царство Небесное! Добрый, искренний, всегда вежливый, Великий Человек, Александр Павлович, пусть покоится с Богом! Он пойдет в рай!»,

«Очень грустно, больно. И невосполнимо. Соболезнование семье. Пусть почивает с Богом»,

«Очень очень жаль… Какой Светлый Человек… Почивайте с Богом… Царство небесное».

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