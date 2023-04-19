Стало известно о гибели учасника украинской рок-группы SilverTown. Так, Андрей Касенюк погиб, защищая Украину от российских захватчиков. Он служчил командиром отделения артразведки. О трагедии сообщили на официальной странице группы SilverTown в Фейсбук.

Коллеги погибшего признаются, что это очень тяжелая утрата для каждого, кто знал музыканта. Андрей Касенюк еще с 15 лет занимался музыкой, тогда он попал на репетицию своей первой группы PitStop.

Он не жалел денег на творчество, покупал много дорогого музыкального оборудования, потом менял его. И очень хотел выпустить альбом, постоянно всех пинговал, раздавал движущие копняки, организовывал весь процесс от накопления до мастеринга.

"Вчера Андрей не вышел на связь, Андрея больше с нами нет. Он получил смертельное ранение. Подробностей и деталей пока мы не знаем. Андрей всегда останется в нашей памяти в наших сердцах, в своих произведениях, в отснятых клипах. Вечная память тебе, Брат!", - добавили в коллективе.

Стоит также отметить, что Андрей Касенюк еще осенью 2022 года в ходе боевой операции получил ранение. Это произошло в Луганской области. Он провел месяц в госпитале, чтобы восстановиться. После лечения музыкант принял решение снова вернуться на фронт. Павшего Героя не дождалась жена.

Напомним, сильный пожар вспыхнул после новой атаки "Шахедами".

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