Вероятно, она нарушила правила дорожного движения, поскольку на видео видно, как ей оформили штраф.
Местный харьковский телеграм-канал опубликовал видео с места событий.
"У меня муж депутат, а ты – пид**ас, нормальные пацаны все в Бахмуте, а вы страдаете ху*эй, пошел ты нах*уй", – кричала девушка.
Чья это супруга и кем является эта девушка - неизвестно. Также нет информации, когда было снято это видео.
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"Так хорошо б сразу и фамилию мужа написать",
"Сподіваюсь, що вдома отримає по своїх губєнях і завтра буде вибачатись перед патрульними)",
"А муж депутат нормальний пацан і теж на Бахмуті?",
"Там дети в салоне. Зачем этот цирк?",
"1. Штрафонули за разговор по телефону. А за непристегнутый ремень и оскорбление сотрудников полиции при исполнении почему не штрафонули?
2. Можно ли выкладывать в интернет видео человека без его согласия? P.S. хоть и такого неадекватного", - пишут украинцы в комментариях.
Напомним, что командир взвода избил ногами солдата-срочника, разразился скандал: видео и первые официальные подробности.
Кроме того, в каком состоянии сейчас солдат, на которого напал командир.
Ранее сообщалось, что украинцы отреагировали на "версию" избитого срочника.