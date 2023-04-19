В телеграмм-каналах начало активно распространяться видео с девушкой, которая нецензурно выражалась и хамила полицейским.

Вероятно, она нарушила правила дорожного движения, поскольку на видео видно, как ей оформили штраф.

Местный харьковский телеграм-канал опубликовал видео с места событий.

"У меня муж депутат, а ты – пид**ас, нормальные пацаны все в Бахмуте, а вы страдаете ху*эй, пошел ты нах*уй", – кричала девушка.

Чья это супруга и кем является эта девушка - неизвестно. Также нет информации, когда было снято это видео.

"Так хорошо б сразу и фамилию мужа написать",

"Сподіваюсь, що вдома отримає по своїх губєнях і завтра буде вибачатись перед патрульними)",

"А муж депутат нормальний пацан і теж на Бахмуті?",

"Там дети в салоне. Зачем этот цирк?",

"1. Штрафонули за разговор по телефону. А за непристегнутый ремень и оскорбление сотрудников полиции при исполнении почему не штрафонули?

2. Можно ли выкладывать в интернет видео человека без его согласия? P.S. хоть и такого неадекватного", - пишут украинцы в комментариях.

Напомним, что командир взвода избил ногами солдата-срочника, разразился скандал: видео и первые официальные подробности.

Кроме того, в каком состоянии сейчас солдат, на которого напал командир.

Ранее сообщалось, что украинцы отреагировали на "версию" избитого срочника.