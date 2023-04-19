Ужасная автокатастрофа произошла вблизи села Панфилы в Киевской области, пишет Politeka.net.
Там ночью столкнулись фуры.
«Ночью спасатели Киевщины ликвидировали масштабный пожар с участием трех грузовиков, что привело к остановке движения в направлении столицы. В одном из грузовиков транспортировался керосин», - говорится в сообщении спасателей.
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Жертвами ДТП стали два человека.
В местных пабликах сообщают, что водители сгорели заживо.
К ликвидации страшного пожара в результате ДТП привлекались 22 спасателя и 6 единиц техники. Аварийные работы завершены, движение возобновлено.
Напомним, минувшей ночью Одесскую область всколыхнули новые взрывы и удары - оккупанты атаковали "шахедами".
Есть попадания, вспыхнул большой пожар.
Также сообщалось о новом авиаударе по Харьковщине. Есть раненые.
Кроме того, Politeka.net писала о семейной драме под Киевом – вмешалась полиция.