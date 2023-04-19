Оккупанты ударили ночью по Одесчине, пишет Politeka.net со ссылкой на руководителя РВА Юрия Крука.

Большинство дронов было сбито силами ПВО, но есть попадания по объекту общественной инфраструктуры.

На месте пожара работают ГСЧС и другие структуры.

По предварительной информации, в результате атаки пострадавших нет.

Тем временем Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки подразделениями сил обороны Украины отражены более 60 атак противника.

Основные усилия враг сосредотачивается на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Самые ожесточенные бои ведутся за Бахмут и Марьинку.

Также сообщается, что авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и 2 удара по зенитно-ракетным комплексам противника.

Кроме того, были сбиты 2 вражеских разведывательных БПЛА (Орлан-10 и Суперкам), а также 8 ударных (7 - типа Шахед-136 и 1 Ланцет).

Напомним, россия атаковала ракетами и дронами-камикадзе одновременно.

Также сообщалось, что оккупанты ударили авиацией по домам в Луганской области.

В результате атаки погибли три человека – несчастных не смогли спасти из горящего дома из-за плотного артобстрела.

Кроме того, Politeka.net писала, что россияне изменили стратегию в Бахмуте.