Во Львовской области женщина обвиняет в смерти своего сына врача, которая не прислушалась к жалобам о самочувствии перед родами и не госпитализировала ее в больницу.
По словам женщины, ее сын после рождения прожил несколько дней, передает "Суспільне".
По выводам паталогоанатомов ребенок умер из-за удушения. После двух лет досудебного расследования дела состоялось первое подготовительное судебное заседание.
«Мы просто хотели, чтобы следствие разобралось и установило, почему умер ребенок, какая причина смерти. И следствие проявило реально небрежность со стороны врача в родильном сопровождении – неправильная тактика ведения родов, недостаточное исследование состояния ребенка», – заявила истица.
Рф открыла "ящик Пандоры" после сбития американского дрона над Черным морем: к чему может привести инцидент
Пытаясь спастись, люди вылезали из окон: возросло количество жертв трагедии в столичной больнице
Жизнь экс-нардепа оборвалась в день рождения: первые подробности трагедии
Денежная помощь от ООН: что изменилось с 18 апреля и какую сумму будут давать за каждый месяц
Смерч внезапно налетел на Украину и натворил большую беду, кадры: "Все в щебнях, целого ничего нет"
Врач и ее представители в суде отказались от комментариев.
Следующий раз суд вернется к рассмотрению этого дела второго мая.
К слову, врач "скорой" допустил фатальную ошибку: по данным следствия, поздно вечером семья хмельничан - мать и дети в возрасте 4 и 9 лет - почувствовали себя плохо.
Предполагая, что это может быть из-за пищевого отравления или ротавирусной инфекции, ночью вызвали «скорую».
Врач не в полной мере провела обследование, чтобы выявить потенциальные причины тошноты и рвоты у детей. В итоге установила больным неверный диагноз.
Когда скорая помощь приехала во второй раз, 4-летний мальчик уже не дышал, его старший брат скончался через два дня в реанимации. Оказалось, что дети отравились угарным газом.
Добавим, что в Хмельницкой области произошла еще одна «медицинская» трагедия.
Также напомним о трагедии в Киевской области - погиб 6-летний мальчик.
Кроме того, сообщалось, что Десна вышла из берегов – дороги превращаются в реки.