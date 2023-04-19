Украинка потеряла ребенка после родов в больнице в Пустомытах.

Во Львовской области женщина обвиняет в смерти своего сына врача, которая не прислушалась к жалобам о самочувствии перед родами и не госпитализировала ее в больницу.

По словам женщины, ее сын после рождения прожил несколько дней, передает "Суспільне".

По выводам паталогоанатомов ребенок умер из-за удушения. После двух лет досудебного расследования дела состоялось первое подготовительное судебное заседание.

«Мы просто хотели, чтобы следствие разобралось и установило, почему умер ребенок, какая причина смерти. И следствие проявило реально небрежность со стороны врача в родильном сопровождении – неправильная тактика ведения родов, недостаточное исследование состояния ребенка», – заявила истица.

Врач и ее представители в суде отказались от комментариев.

Следующий раз суд вернется к рассмотрению этого дела второго мая.

К слову, врач "скорой" допустил фатальную ошибку: по данным следствия, поздно вечером семья хмельничан - мать и дети в возрасте 4 и 9 лет - почувствовали себя плохо.

Предполагая, что это может быть из-за пищевого отравления или ротавирусной инфекции, ночью вызвали «скорую».

Врач не в полной мере провела обследование, чтобы выявить потенциальные причины тошноты и рвоты у детей. В итоге установила больным неверный диагноз.

Когда скорая помощь приехала во второй раз, 4-летний мальчик уже не дышал, его старший брат скончался через два дня в реанимации. Оказалось, что дети отравились угарным газом.

Добавим, что в Хмельницкой области произошла еще одна «медицинская» трагедия.

Также напомним о трагедии в Киевской области - погиб 6-летний мальчик.

Кроме того, сообщалось, что Десна вышла из берегов – дороги превращаются в реки.