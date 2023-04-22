Мужчина признался, что испугался. У него был страх, что произошло страшное, и их обоих убьют.

После освобождения Бучанского района в Киевской области мир узнал, какие же звери живут в россии. Мародорство, убийство мирного населения, пытки, обстрелы, изнасилования - лишь малая часть их преступлений в Буче.

Гражданин Казахстана Константин Кястутисович, который проживал в Украине, поделился с "ТСН" воспоминаниями об оккупации и рассказал, как ему удалось спасти несовершеннолетнюю девочку оттуда.

Константина оккупанты не трогали, ведь он был гражданином Казахстана. Ему даже разрешили привозить продукты и воду, большую половину забирали сами россияне, а все что оставалось Константин оставлял на пороге домов, где были развешены белые флаги - то есть там, где жили украинцы.

Он рассказал, как ему удалось вывезти девочку из Ворзеля Бучанского района. Однажды он вернулся к своему автомобилю после раздачи продуктов, почувствовал, что кто-то есть в машине. Вернулся назад и увидел лежавшую под сиденьями маленькую девочку. Она просто попросила спасти ее.

Мужчина признался, что испугался. У него был страх, что произошло страшное, и их обоих убьют. Когда им удалось уехать, в этот день он вывозил еще пару преклонных лет. Он попросил их сказать, что эта девочка – их внучка и у нее нет документов, потому что она приехала на каникулы и осталась. Хотя они проверяли все тщательно, это сработало.

Во время поездки девочка рассказала ему, как на ее глазах убили мать. Россияне подстрелили ей ногу, просто из-за того, что она вышла во двор, чтобы набрать воды из колодца. Женщина много дней истекала кровью, пока не умерла в подвале на глазах у девочки.

Через несколько дней оккупанты заявились к ним в дом и поселились там. Девочке не дали похоронить мать. Сначала малышка была для них прислугой, а после оккупанты решили ее насиловать. Это происходило каждый день.

Она еще совсем ребенок, однако из-за того, что с ней делали, она никогда не сможет иметь детей.

"Пьяные орки делали это по очереди. Я знаю, что сейчас она прошла много реабилитаций и находится в Европе. Она никогда не сможет иметь детей, потому что ей там повредили все, что можно",– рассказал Константин.

Напомним, россияне ударили десятками ракет и авиацией – количество жертв возросло.

Также Politeka сообщала, в Бахмуте заметили нечто очень странное.

Как Politeka писала, в Польше начали раздавать повестки – что происходит.