В Польше появилась банда воров, которая придумала целую схему, чтобы грабить украинцев в поездах.

В Польше проводники, начальники и охранники поездов вступили в сговор с бандой грабителей. По наводке проводников воришки грабили украинских беженцев и иностранцев. 24 поляка за это преступление предстанут перед судом через несколько дней. Об этом пишет польский портал wyborcza.pl.

Среди всех обвиняемых 12 – проводники, начальники поездов и охранники. Следствию удалось установить, что именно железнодорожники наводили злоумышленников на путешественников. Жертвами воров стали украинские беженцы, белорусы и грузины. Они обращали внимание на тех, кто имел при себе значительные суммы денег.

Именно железнодорожники указывали на путешественников, которые везут с собой ценные грузы или имеют при себе большую сумму денег. После этого железнодорожники входили в доверие к путешественникам и предлагали им бесплатный напиток, в который подмешивали снотворное.

Жертвы воров быстро отключались, а злоумышленники тем временем их обчищали. Они забирали у них деньги и украшения.

Известно также, что злоумышленники запугивали сотрудников службы охраны железных дорог или бригады проводников данного поезда и угрожали им жесткой расправой, если они не согласятся сотрудничать.

Полиция нашла у железнодорожников украшения, мобильные телефоны, украинские, белоруские и грузинские деньги. Всем причастным может грозить до 12 лет в тюрьме.

Напомним, подросток сбежал из Польши в Днепр к любимой, которую едва знал.

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