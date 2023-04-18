Пожары частое явление из-за утечки газа, неисправности в электропроводки или же из-за неосторожных действий с огнем. К сожалению, в селе Сторчево Запорожского района Запорожской области вспыхнул пожар, который забрал жизни людей. Об этом сообщает ГУ ГСЧС области.

Уточняется, что вызов поступил спасателям о 02:25 ночи 18 апреля. Когда пожарники прибыли на место пожара, то увидели, что горит одноэтажный жилой дом на общей площади 70 кв.м.

Во время пожара спасатели поняли, что случилось большое горе. Ведь они наткнулись на тела троих человек. Еще один 29-летний мужчина в результате происшествия травмировался. Его передали медикам скорой помощи, которые завезли пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение.

К счастью, пожарным удалось ликвидировать возгорания и распространение огня на соседние участки. Сейчас устанавливается причина возникновения пожара.

По факту происшествия соответствующими органами проводится расследование. От ГУ ГСЧС привлекалось 9 спасателей и 2 единицы техники.

Стоит отметить, что за 2022 год по Украине возникло более 75 тысяч пожаров. Погибло 1327 человек, в том числе 31 ребенок. 1435 человек получили травмы, из них 106 детей. Самая большая причина – неосторожное обращение с огнем.

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