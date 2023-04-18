Вражеская артиллерия прицельно ударила по центральному рынку, сообщает Politeka.net со ссылкой на Херсонскую областную военную администрацию.

Из-за атаки повреждены торговые павильоны. Сначала сообщалось о семи раненых, но впоследствии стало известно, что, к сожалению, один человек погиб.

Таким образом, известно об одном погибшем, еще девять человек получили ранения разной степени тяжести.

Раненых людей госпитализировали, врачи оказывают им помощь.

На опубликованных с места обстрела кадрах можно увидеть лужи крови на улице, и как врачи оказывают первую помощь пострадавшим, военнослужащие выносят окровавленных людей из павильонов.

«Ребята, скорее!», – просят врачи.

Напомним, что оккупанты не прекращают атаковать территорию Херсонщины. За прошедшие сутки по состоянию на утро 18 марта российские оккупанты 57 раз обстреляли мирные населенные пункты Херсонщины.

Выпустили 342 снаряда из артиллерии, РСЗО, минометов, танков, беспилотников и авиации.

Херсон враг атаковал 6 раз, выпустив по городу 14 снарядов.

«Оккупанты попали в территорию и сооружения детского оздоровительного лагеря Белозерской общины и линию электропередач в Чернобыевской общине», - сообщала Херсонская ОВА.

Напомним, минувшей ночью оккупанты ударили ракетами и дронами-камикадзе одновременно.

Кроме того, сообщалось, что россияне изменили стратегию в Бахмуте.

Также Politeka.net писала, что Шойгу перехитрил "Вагнер" и Пригожина.