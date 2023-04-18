Погода в последнее время приносит сюрпризы для украинцев. Сначала затяжные дожди привели к подтоплению населенных пунктов на Киевщине. А на дня смерч наделал беды на Буковине. Сильный ветер срывал крыши домов, выкорчевывал деревья и сносил вывески. Об этом говорится в сюжете "ТСН".
В селе Петрашевка на Буковине сначала пошел дождь, а потом выпал град. После чего налетел сильный ветер. Местная жительница Мариана показала свой дом, который был изуродован смерчем. В частности, ветер был такой силы, что сорвал с дома крышу, а некоторые ее уламки отлетели в огород к соседям.
Семье пришлось накрыть верх дома пленкой, чтобы капли дождя не подтопили их обитель.
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"Это мой дом. Наша работа, столько лет. Посмотрите что там… в подвал все течет, все поломанное, все в щебнях, целого ничего нет", — поделилась женщина едва сдерживая рыдания.
Местные жители рассказали, что сильный ветер налетел буквально на несколько минут, но успел сорвать крыши почти с двух десятков домов. Такой смерч, говорят, видели только в кино, шифер швыряло по сельским улицам словно клочки бумаги.
Пани Аурика рассказала, что была на улице, когда разбушевался смерч. К сожалению, женщина не успела вовремя спрятаться в доме. Ее побило уламками сорванного ветром забора - руки были в крови из-за ран.
Напомним, реки в Украине выходят из берегов под угрозой затопления десятки населенных пунктов.
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