Российская армия в последнее время усилила обстрелы по позициям ВСУ и в прифронтовых городах.

Чуть больше месяца российская федерация не наносила по Украине массированных ракетных обстрелов. При этом захватчики усилили артиллеристкие обстрелы по позициям украинских защитников. К тому же в прифронтовых городах они проводят авиаудары.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире "24 Канала" рассказал, что армии рф на фронте поставили три основных задачи.

По словам военного эксперта, российское командование ухвалило решение о расстягивании линии обороны украинских защитников, чтобы создать проблемы для ВСУ. А также дало приказ армии рф – показать илюзию и видимость атак.

"Западнее Угледара они имеют большое колличество войск и подразделения, чтобы у нас сложилось впечатление будто те готовятся к атаке. На нескольких районах также стоят такие подразделения. То есть россияне формируют зоны напряжения. Чтобы мы расстягивали нашу линию обороны и вытягивали свои резервы, которые готовятся для контрнаступления", – объяснил Александр Мусиенко.

Александр Мусиенко подытожил, что сейчас первая задача россиян на фронте – это расстянуть нашу линию обороны. Вторая задача – сделать так, чтобы ВСУ начали посылать на фронт украинских защитников из резервов, которые готовились к контрнаступлени. Третья задача – продемонстрировать свою огневую мощь, увеличив частоту использования авиации и артиллерии.

Напомним, россияне ударили десятками ракет и авиацией – количество жертв возросло.

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