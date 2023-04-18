О новой атаке на Славянск сообщил мэр города Вадим Лях, пишет Politeka.net.
По его словам, порог атаковал город ракетами С-300 и дронами-камикадзе «шахеды».
К сожалению, есть попадания – на ул. Учительская и на бул. Пушкина.
"Пострадали 5 многоэтажек, 7 частных домов, охранное предприятие "Титан", медицинское учреждение, развлекательный центр, бизнес-центр, автомобили", - рассказал Вадим Лях.
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К счастью, обошлось без жертв.
Мэр Славянская также обнародовала кадры с места масштабной атаки. На них можно увидеть огромные воронки от попаданий и остатки «шахедов» на одной из улиц.
"Ненавижу", "Бедный мой город", "Нелюди" , - комментируют страшные кадры пользователи соцсетей.
Также стало известно об атаке на Николаевскую область.
Так, ночью 18 апреля, около 02:30 в Снегиревской общине враг атаковал ударными беспилотниками объект промышленной инфраструктуры. Предварительно без жертв и пострадавших.
Напомним, оккупанты ударили авиацией по домам в Луганской области.
В результате атаки погибли три человека – несчастных не смогли спасти из горящего дома из-за плотного артобстрела.
Кроме того, сообщалось, что россияне изменили стратегию в Бахмуте.
Также Politeka.net писала, что Шойгу перехитрил "Вагнер" и Пригожина.