О новой атаке на Славянск сообщил мэр города Вадим Лях, пишет Politeka.net.

По его словам, порог атаковал город ракетами С-300 и дронами-камикадзе «шахеды».

К сожалению, есть попадания – на ул. Учительская и на бул. Пушкина.

"Пострадали 5 многоэтажек, 7 частных домов, охранное предприятие "Титан", медицинское учреждение, развлекательный центр, бизнес-центр, автомобили", - рассказал Вадим Лях.

К счастью, обошлось без жертв.

Мэр Славянская также обнародовала кадры с места масштабной атаки. На них можно увидеть огромные воронки от попаданий и остатки «шахедов» на одной из улиц.

"Ненавижу", "Бедный мой город", "Нелюди" , - комментируют страшные кадры пользователи соцсетей.

Также стало известно об атаке на Николаевскую область.

Так, ночью 18 апреля, около 02:30 в Снегиревской общине враг атаковал ударными беспилотниками объект промышленной инфраструктуры. Предварительно без жертв и пострадавших.

Напомним, оккупанты ударили авиацией по домам в Луганской области.

В результате атаки погибли три человека – несчастных не смогли спасти из горящего дома из-за плотного артобстрела.

Кроме того, сообщалось, что россияне изменили стратегию в Бахмуте.

Также Politeka.net писала, что Шойгу перехитрил "Вагнер" и Пригожина.