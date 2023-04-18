О новой циничной атаке и ее последствиях сообщил руководитель Луганской ОВА Артем Лысогор, пишет Politeka.net.

По его словам, трое мирных жителей погибли, один получил осколочные ранения шеи, рук и ног в результате бомбардировки россиянами села Новоегоровка на Сватовщине.

«Женщину 1977 года рождения госпитализировали в Харьков. Вчера вражеский снаряд попал в частный дом, где находились люди, возник пожар. К сожалению, из-за плотного артобстрела спасти людей из-под горящих завалов не было возможности», - сообщил Лысогор.

Руководитель Луганской ОВ также сообщил, что в последние дни враг почти непрерывно использует тактическую авиацию для бомбардировки деоккупированных населенных пунктов Сватовского района.

Так, накануне в результате авианалета в Невском был разрушен очередной частный дом. К счастью, его жители вовремя эвакуировались.

Также артиллерийские обстрелы за прошедшие сутки подверглись Стельмаховка и Белогоровка.

Добавим, что тем временем бои за Бахмут переместились в центральную часть города.

Как рассказывают в Госпогранслужбе, кое-где окупантов и украинских защитников разделяют считанные метры.

Никаких признаков "снарядного голода", о котором ранее заявляли в пвк "вагнер", здесь не замечают. В то же время отмечают изменения среди личного состава врага.

Также напомним, что россияне изменили тактику – чем уход ВСУ из Бахмута обернется для всей Украины.

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